Mara’CAN Grand-Popo 2023: Mali 0-3 Bénin, Canada 2-1 USA, les résultats du mercredi

Découvrez les résultats des rencontres disputées mercredi, comptant pour la deuxième journée de la 10è édition de la CAN Maracana qui se déroule à Grand-Popo.

Démarrée le 24 septembre dernier à Grand-Popo, la 10è édition de la CAN Maracana se poursuivait mercredi avec les rencontres de la deuxième journée. Les équipes des catégories Seniors et Super Seniors ont animé ce second tour. Hôte du tournoi, le Bénin a dominé le Mali (3-0) chez les Seniors. Idem également pour le Burkina Faso qui a pris le dessus sur le Canada (3-0).

Chez les Super Seniors, le Togo a arraché une courte victoire face à la sélection canadienne (1-0). Victoire également de la Côte d’Ivoire, tombeuse de la Guinée (2-1). De leur côté, les Guépards se sont inclinés aux tirs au but face aux Etalons, dans un match qui a accouché d’un score de parité (1-1) au terme du temps règlementaire. La compétition se poursuit ce jeudi avec les matchs de la troisième journée.

Les résultats des matchs de mercredi

Séniors

Mali 0-3 Bénin

Burkina Faso 3-0 Canada

Guinée 0-1 Togo

Cameroun 3-1 Mali

Togo 0-0 Côte d’Ivoire (Tab 5-4)

Canada vs USA : 2-1

Supers Séniors

Canada 0-1 Togo

Côte d’Ivoire 2-1 Guinée

Bénin 1-1 Burkina Faso (Tirs au but 3-4)

Mali 3-0 Cameroun

