Manœuvres militaires: les États-Unis et le Maroc lancent le plus grand exercice « Lion d’Afrique »

Le Maroc et les États-Unis ont annoncé conjointement le lancement de la 19ème édition des manœuvres militaires « Lion d’Afrique ». Cet exercice multinational vise à renforcer la coopération militaire et à promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région.

Dans une démonstration de coopération militaire internationale, le Maroc et les États-Unis ont officiellement lancé la 19ème édition des manœuvres militaires conjointes « Lion d’Afrique« . Selon un communiqué de l’armée marocaine, la cérémonie de lancement a eu lieu dans la ville d’Agadir, en présence de représentants des pays participants. L’objectif de ces manœuvres est de renforcer la coopération militaire entre le Maroc, les États-Unis et d’autres pays participants, tout en favorisant les échanges et la coordination entre les forces armées.

Les activités planifiées pour l’exercice comprennent des exercices tactiques terrestres, maritimes et aériens conjoints, qui auront lieu de jour comme de nuit. Des exercices spécifiques pour les forces spéciales, les opérations aéroportées et un hôpital militaire de campagne seront également mis en œuvre. Ces derniers fourniront des services chirurgicaux et médicaux non seulement aux forces participantes, mais aussi à la population locale. De plus, l’exercice comprendra des exercices de lutte contre les armes de destruction massive.

- Publicité-

La première édition des manœuvres « Lion d’Afrique » remonte à 2007, lorsque le Maroc et les États-Unis ont lancé cet exercice conjoint. Depuis lors, d’autres pays européens et africains ont rejoint l’exercice, faisant de « Lion d’Afrique » le plus grand exercice militaire en Afrique.