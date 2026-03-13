Mangue en Côte d’Ivoire : le prix bord champ maintenu à 2 450 FCFA pour 2026

En Côte d’Ivoire, le Conseil d’administration de l’Interprofession de la filière mangue (Inter-Mangue) a confirmé jeudi 12 mars 2026 à Korhogo le prix bord champ de la caisse de mangue à 2 450 FCFA pour la campagne 2026. Le prix du kilogramme dans les stations de conditionnement reste, lui, fixé à 220 FCFA, identique à celui de la saison précédente.

En Côte d’Ivoire, le Conseil d’administration de l’Interprofession de la filière mangue (Inter-Mangue) a confirmé jeudi 12 mars 2026 à Korhogo le prix bord champ de la caisse de mangue à 2 450 FCFA pour la campagne 2026. Le prix du kilogramme dans les stations de conditionnement reste, lui, fixé à 220 FCFA, identique à celui de la saison précédente.

Cette décision fait suite à une réunion de concertation rassemblant producteurs, commerçants et transporteurs, et s’applique à toutes les zones de production et stations de conditionnement. L’ouverture officielle de la campagne est programmée pour le 28 mars 2026, après analyse des recommandations techniques d’Inter-Mangue et du Centre national de recherche agronomique (CNRA).

Le président d’Inter-Mangue, Nambelessini Pascal Silué, a appelé les acteurs de la filière à une gestion professionnelle et au respect des engagements pour assurer le succès de la campagne. Il a toutefois averti que le contexte international, notamment les tensions au Moyen-Orient, pourrait peser sur les marchés.

Publicité