« Manger du foufou nigérian me fait courir plus vite », Karim Adeyemi après son but contre Chelsea

L’attaquant du Borussia Dortmund Karim Adeyemi a attribué sa vitesse fulgurante à la consommation d’aliments africains comme le foufou nigérian après avoir marqué le but de la victoire contre Chelsea (1-0), mercredi soir en Ligue des champions.

Le Borussia Dortmund a pris une précieuse option sur la qualification en quart de finale de Ligue des champions après sa courte victoire face à Chelsea, mercredi soir. Opposés en effet aux Blues dans un match comptant pour la manche aller des huitièmes de finale, le BVB s’est imposé sur le score de 1-0. Un but inscrit par Karim Adeyemi à l’heure de jeu.

Parti de son propre camp après un corner renvoyé par sa défense, le jeune ailier allemand a éliminé Enzo Fernandez, dernier défenseur, avant d’effacer le gardien Kepa puis de pousser le ballon dans le but adverse (63e). Une belle réalisation plein de sang-froid saluée par l’ensemble de la presse internationale.

« Le foufou du Nigéria »

En zone mixte après la rencontre, Adeyemi a lui confié le secret de son festival offensif. Au micro de CBS, l’ancien attaquant de Salzbourg a déclaré que le foufou nigérian est la source de sa vitesse supersonique.

« Je mange beaucoup de nourriture africaine, j’ai une bonne génétique de mon père, a confié le joueur d’origine nigériane. Je pense que c’est un peu difficile pour vous (le journaliste, ndlr) d’être plus rapide« . Puis de dévoiler son plat préféré, sa potion magique: « Le foufou, du Nigeria. C’est très bon« . Il s’agit d’un plat typique de l »Afrique de l’Ouest, sorte de purée/pate réalisée à partir de bananes, manioc ou de maïs.

Karim Adeyemi qui possède également la nationalité roumaine est revenu sur son superbe but qu’il a expliqué dans les moindres détails: « La seule chose était de passer le défenseur et, finalement, je n’avais juste qu’à courir pour essayer de le déborder, a-t-il simplement expliqué. Ensuite, j’ai regardé le gardien, puis le but était vide et j’ai juste poussé le ballon dedans« .

Auteur d’une grosse saison avec Salzbourg la saison dernière (19 buts en 29 matchs de championnat autrichien), Adeyemi a rejoint le Borussia Dortmund cet été pour 30 millions d’euros. Son bilan avec le club de la Rurh affiche 5 buts en 23 apparitions toutes compétitions confondues.