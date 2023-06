Mané 8è, Drogba 2è: top 10 des footballeurs africains les plus riches en 2023

Le site Sports Brief a dévoilé son classement des footballeurs africains les plus fortunés en 2023. Une liste dominée par des retraités, avec seulement deux joueurs en activité dans le top 10.

Avec une fortune estimée à 95 millions de dollars, Samuel Eto’o est le footballeur africain le plus riche au monde en 2023. L’ancien attaquant du Barça et de l’Inter Milan est l’un des rares joueurs du continent à soulever la Coupe aux grandes oreilles à trois reprises. Le double Ballon d’Or africain a en effet remporté la Ligue des champions avec les Blaugranas à deux reprises (2006 et 2009) et une fois avec l’Inter Milan (2010).

En sélection, l’ex-capitaine des Lions indomptable a décroché deux Coupes d’Afrique des nations (2000, 2002). Son bref passage à l’Anzhi Makhachkala avait même fait de lui le joueur le mieux rémunéré au monde. Retraité depuis septembre 2019, Samuel Eto’o occupe le poste de président de la Fédération camerounaise de football. Fonction qu’il exerce depuis son élection à la tête de l’instance en janvier 2022.

Deuxième sur la liste, Didier Drogba cumule une fortune évaluée à 90 millions de dollars cette année. Ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’ivoire et candidat malheureux à la présidence de la FIF, l’ex-buteur de Chelsea a remporté la Ligue des champions 2012 avec les Blues.

L’avant-centre ivoirien est depuis novembre 2018 un joueur retraité. Sa fortune lui vient de ses rôles d’ambassadeur pour de nombreuses marques tout au long de sa carrière de joueur. Parmi elles, Nike, qui était son équipementier de 2003 à 2019, ainsi que Konami, où il est apparu sur la couverture des jeux PES 2005 et 2006 avec Thierry Henry, et avec Cristiano Ronaldo pour l’édition 2008.

Le top 3 est complété par l’Egyptien Mohamed Salah. Encore en activité, le Pharaon évolue à Liverpool en Angleterre. Sa fortune est chiffrée à 90 millions de dollars. A 31 ans, l’attaquant a rempilé en juillet dernier avec les Reds, avec un salaire annuel de 20,5 millions d’euros.

Dans le reste du tableau, on retrouve le Sénégalais Sadio Mané. Payé 20 millions d’euros brut par an au Bayern, l’attaquant des Lions de la Téranga et champion d’Afrique en titre possède une richesse évaluée à 25 millions de dollars.

Les 10 footballeurs africains les plus riches en 2023

Pos Joueur Revenus en dollar Revenus en euro 1. Samuel Eto’o 95 M$ 89,605 M€ 2. Didier Drogba 90 M$ 84,889 M€ 3. Mohamed Salah 90 M$ 88,889 M€ 4. Yaya Touré 70 M$ 66,025 M€ 5. John Obi Mikel 45 M$ 42,444 M€ 6. Emmanuel Adebayor 45 M$ 42,444 M$€ 7. Michael Essien 35 M$ 32,994 M€ 8. Sadio Mané 25 M$ 23,580 M$€ 9. Kolo Touré 10,5 M$ 9,898 M€ 10. Nwankwo Kanu 9 M$ 8,484 M€

