Manchester United-Tottenham: Ronaldo sur le banc, Harry Kane titulaire, les équipes de départ

Manchester United et Tottenham s’affrontent ce mercredi soir à Old Trafford à partir de 20h15 (GMT+1), dans le choc au sommet de la 11è journée de Premier League. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

C’est sans doute le choc au sommet de cette onzième journée de Premier League. Tottenham se déplace ce mercredi soir à Old Trafford pour affronter Manchester United. Une rencontre décisive entre les deux géants anglais en quête de victoire. Troisième au classement, à égalité de points avec Manchester City (2-3), les Spurs visent un bon résultat face aux Reds Devils pour se rapprocher d’Arsenal en tête du classement. Tenus en échec par Newcastle (0-0) le weekend dernier, les Mancuniens espèrent de leur côté prendre les trois points de cette partie pour se rapprocher du Big four.

Pour cette opposition, l’entraineur de Manchester United, Erik ten Hag, a aligné un 4-2-3-1 avec Marcus Rashford à la pointe de l’attaque au détriment de Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes en milieu offensif. Le brésilien Antony et l’anglais Jadon Sancho sont placés sur les côtés. Le rôle de pivot est assuré par le duo Casemiro-Fred. En face, les Spurs ont opté pour un 3-5-2 avec Harry Kane et Son Heung Min en attaque.

Les compos officielles des deux équipes:

Manchester United : De Gea – Dalot, Varane, Martinez, Shaw – Casemiro, Fred – Antony, Bruno Fernandes, Sancho – Rashford

Tottenham : Lloris – Romero, Dier, Davies – Doherty, Bentancur, Bissouma, Hojbjerg, Perisic – Son, Kane