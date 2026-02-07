Manchester United – Tottenham (J25) : chaînes TV pour suivre le match en direct

Manchester United reçoit Tottenham ce samedi à 12h30 GMT à l’occasion de la 25e journée de Premier League. À Old Trafford, les joueurs de Manchester chercheront à tirer parti du soutien de leur public pour dominer une équipe des Spurs qui, malgré un classement peu flatteur, reste toujours compliquée à contenir.

Manchester United reçoit Tottenham ce samedi à 12h30 GMT à l’occasion de la 25e journée de Premier League. À Old Trafford, les joueurs de Manchester chercheront à tirer parti du soutien de leur public pour dominer une équipe des Spurs qui, malgré un classement peu flatteur, reste toujours compliquée à contenir.

Pour les téléspectateurs francophones d’Afrique, la rencontre sera accessible via les diffuseurs détenteurs des droits de la compétition sur le continent. Les abonnés aux bouquets DStv et GOtv pourront notamment suivre le match sur SuperSport MaXimo 2 et SuperSport Premier League ROA. Par ailleurs, les offres Canal+ proposent aussi la retransmission : Canal+ Sport 3 Afrique et certaines formules de Canal+ donneront la possibilité de voir la confrontation, selon l’abonnement souscrit.

Au Royaume-Uni, la rencontre figure parmi les programmes phares : elle sera diffusée sur TNT Sports 1 et TNT Sports Ultimate, ainsi que sur les services Sky (Sky Sports, NOW, Sky Go). Les personnes disposant d’un abonnement actif pourront également la visionner en streaming via discovery+.

Publicité

Autres zones géographiques