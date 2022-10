Manchester United: sanctionné par le club, Cristiano Ronaldo sort du silence

Dans un long message posté sur ses réseaux sociaux ce jeudi soir, Cristiano Ronaldo a évoqué sa mise à l’écart du groupe de Manchester United. Le portugais semble vouloir éviter le clash avec son club.

Lors de la victoire de Manchester United contre Tottenham (2-0) ce mercredi soir en Premier League, Cristiano Ronaldo s’est illustré, non pas sur le terrain, mais avec une mauvaise attitude. En effet, déçu de ne pas être entré en jeu, alors qu’il avait été envoyé à l’échauffement dès la première mi-temps, CR7 a quitté le stade avant la fin du match. Un mauvais geste qui a conduit le club mancunien a écarté le portugais du groupe pour le match face à Chelsea samedi.

Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, le CR7 a expliqué son coup de sang lors de la rencontre face à Tottenham, tout en évitant d’aller au clash avec les Reds Devils. Dans un premier temps, l’ancien attaquant du Real Madrid a rappelé qu’il était un grand professionnel.

« Comme je l’ai toujours fait tout au long de ma carrière, j’essaie de vivre et de jouer dans le respect de mes collègues, de mes adversaires et de mes entraîneurs. Cela n’a pas changé. Je n’ai pas changé. Je suis la même personne et le même professionnel que j’ai été au cours des 20 dernières années en jouant au football d’élite, et le respect a toujours joué un rôle très important dans mon processus de prise de décision”, a-t-il écrit.

Il s’est ensuite justifié de sa mauvaise attitude: « J’ai commencé très jeune, les exemples des joueurs les plus âgés et les plus expérimentés ont toujours été très importants pour moi. Donc, plus tard, j’ai toujours essayé de donner moi-même l’exemple aux jeunes qui ont grandi dans toutes les équipes que j’ai représentées. Malheureusement, ce n’est pas toujours possible et parfois la chaleur du moment prend le dessus.”

Pour finir, le quintuple Ballon d’Or a réitéré son soutien absolu à ses coéquipiers, tout en se montrant impatient de retrouver le groupe des Reds Devils: “En ce moment, je sens juste que je dois continuer à travailler dur à Carrington, soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n’importe quel match. Céder à la pression n’est pas une option. Cela ne l’a jamais été. C’est Manchester United, et nous devons rester unis. Bientôt nous serons de nouveau ensemble.«

Suffisant pour calmer la situation? Réponse dans les prochains jours. Mais une chose est claire, le point du non-retour entre Cristiano Ronaldo et Manchester United semble atteint. Et la meilleure solution pour les deux parties semble désormais être la séparation. Plusieurs médias anglais évoquent déjà un départ de CR7 lors du mercato hivernal. La fin s’annonce triste entre la légende portugaise et son club de cœur.