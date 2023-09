Manchester United: Rio Ferdinand met en garde André Onana

-Publicité-

La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, a averti André Onana, auteur d’une grosse bourde lors de la défaite face au Bayern Munich (3-4) mercredi soir en Ligue des champions.

La soirée avait mal débuté pour Onana, qui avait commis une erreur fatale sur le premier but du Bayern, lançant ainsi le ton d’une performance en dents de scie contre les Bavarois. Le gardien camerounais, qui avait pris la relève de David De Gea, affiche désormais un total de 14 buts encaissés toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Manchester United.

Contre le Bayern en Ligue des champions, l’ancien joueur de l’Inter Milan a encaissé pas moins de 4 buts. Une performance qui a suscité une vive réaction de la part de Rio Ferdinand. L’ancien défenseur central a souligné l’importance du rôle des gardiens de but, affirmant qu’ils étaient « payés pour effectuer des arrêts ».

- Publicité-

« Il sait que c’est une grosse erreur »

Il a ensuite évoqué le cas du Lion Indomptable, qui peine à convaincre chez les Red Devils: « Ils ont encaissé 14 buts en cinq matches maintenant. Ils pourraient rendre la tâche plus difficile aux adversaires pour marquer des buts. Il sait que c’est une grosse erreur. Il sait que la pression est forte, que tous les yeux sont rivés sur lui, et il n’a pas encore géré ce grand moment. C’est un scénario de cauchemar pour Onana », a expliqué le consultant.

« Il est aussi confiant qu’on aime avec ses pieds, nous étions assis là à dire ‘ wow’ sur quelques passes, mais en tant que gardien de but, vous êtes payé pour entrer et faire des arrêts, et c’est un grand talent de [Leroy] Sane de bien le configurer. Mais il ne le frappe pas avec un objectif réel. Ce n’est pas loin de lui, ce n’est pas dans les coins. Onana, il devrait garder ça. Cela devrait être de la nourriture et de la boisson pour lui. Il devrait récupérer cela et ensuite chercher sa prochaine passe. Mais c’était une très, très grave erreur« , a-t-il conclu.

Cette critique franche de Ferdinand met en lumière les attentes élevées qui pèsent sur les épaules des gardiens de but de premier plan, et les supporters de Manchester United espèrent que la récente performance d’Onana n’est qu’une exception dans une saison qui promet encore beaucoup d’action.

Articles similaires