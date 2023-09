Manchester United: « remplacer David de Gea n’est pas facile », André Onana

-Publicité-

Le gardien de but de Manchester United, André Onana, a déclaré mardi que remplacer David de Gea dans les cages mancuniennes « n’est pas quelque chose de facile ».

S’exprimant lors d’une conférence de presse avant le match d’UEFA Champions League de ce mercredi contre le Bayern Munich, le Camerounais de 24 ans a fait ces aveux, ajoutant qu’il était confiant dans les performances de son équipe pour le reste de la saison.

Onana a encaissé 10 buts en cinq matches de Premier League cette saison. Il a rejoint United dans le cadre d’un contrat de cinq ans d’une valeur de 47,2 millions de livres sterling, jusqu’en 2028. « Eh bien, je suis un joueur très passionné et j’exige beaucoup de mes joueurs et de mes défenseurs », a-t-il confié.

« Mais comme je l’ai toujours dit, nous sommes dans le même bateau. Faire partie de ce grand club est quelque chose de formidable. Manchester United est un club incroyable, il est immense. Je suis content d’être ici. Remplacer David n’est pas quelque chose de facile. J’essaie de faire de mon mieux bien sûr », a-t-il assuré.

« Le début de saison n’est pas ce que nous souhaitons mais nous pensons que du mieux viendra. La situation va changer et je suis très confiant. Je sais que tout ira bien », a conclu le Lion Indomptable. Pour rappel, l’ancien joueur de l’Inter Milan a remplacé début juillet le gardien espagnol, David de Gea, qui a quitté Old Trafford après douze années de bons et loyaux services avec les Diables Rouges.

