Manchester United: Medhi Benatia s’indigne de la situation de Cristiano Ronaldo

Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à la Juventus, Medhi Benatia a également réagi à la situation de CR7 à Manchester United, suspendu jusqu’à nouvel ordre. Le Marocain a fustigé l’attitude des dirigeants mancuniens vis-à-vis de la star portugaise.

Dévêtu de son statut d’intouchable et cantonné à un rôle de remplaçant depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo va désormais évoluer avec la réserve mancunienne. La star portugaise a été sanctionné par Manchester United qui l’a exclu des rencontres officielles, et ce jusqu’à nouvel ordre. Une suspension prise au lendemain du geste d’humeur de l’attaquant de 37 ans qui a quitté la pelouse d’Old Trafford avant la fin du match face à Tottenham (2-0) en Premier League, frustré de rester sur le banc.

Face à cette situation, Ronaldo peut compter sur le soutien de ses anciens coéquipiers. Défenseur de la Juve lors du passage de CR7 chez les Bianconeri, Medhi Benatia a également réagi au cas du capitaine de la sélection portugaise. Révolté, l’ancien international marocain a jeté la pierre aux dirigeants mancuniens, responsables selon lui de cette situation. Pour lui, l’entraineur Erik ten Hag ne respecte pas assez la superstar portugaise.

«Quand t’as Cristiano Ronaldo, tu sais qu’il met 25 buts par saison. Il en mettait 50 à sa meilleure époque. Tu dois respecter ce joueur-là. Et non le laisser sur le banc et le faire entrer à la 75e minute», a affirmé l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, vendredi 21 octobre, sur la chaîne L’Equipe.

Sur la dizaine de rencontres disputées par les Red Devils cette saison en Premier League, Cristiano Ronaldo n’a figuré qu’à deux reprises dans le onze de départ (pour une seule rencontre disputée dans son intégralité). A sa place, Ten Hag préfère notamment aligner l’international anglais Marcus Rashford.

Formé à l’école du football total de l’Ajax, le coach néerlandais demande à ses attaquants de défendre. Or, le manque d’activité sans ballon de Ronaldo, surtout dans le pressing, a souvent été pointé du doigt dans les difficultés mancuniennes la saison passée.