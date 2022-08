Manchester United-Liverpool: un choc sous haute tension

Selon les informations rapportées par RMC Sport ce lundi après-midi, plusieurs supporters de Manchester United se sont réunis devant l’hôtel des joueurs pour manifester leur colère, à quelques heures du choc entre les Red Devils et Liverpool.

Ce derby d’Angleterre entre Manchester United et Liverpool à Old Trafford ce lundi soir s’annonce électrique et pas que sur le terrain. En effet, les fans mancuniens ont, comme annoncé, manifestés leur colère quelques heures avant le début de la rencontre. Réunis devant l’hôtel des joueurs, les supporters/protestataires ont ainsi entonné un chant avec un message très clair à l’endroit des joueurs et des propriétaires du club : «We decide when you play» (nous décidons quand vous jouez) comme le rapporte RMC Sport.

Conséquence, la réunion qui devait se tenir avec les joueurs dans cet hôtel de luxe avant le match a finalement été annulée pour des raisons de sécurité. La tension est palpable à Manchester, notamment avec les supporters qui réclament le départ de la famille Glazer, qu’ils accusent d’être responsable de la situation délicate dans laquelle se trouve le club. Pour tenter de calmer les protestataires, le board mancunien s’est lancé dans une opération de panic buy, avec notamment le recrutement de Casemiro, qui doit d’ailleurs être présenté avant le coup d’envoi de la rencontre contre Liverpool.

Sportivement, les deux clubs sont toujours à la recherche de leur première victoire en Premier League. Manchester United a été battu à domicile contre Brighton (1-2) lors de la première journée, avant de se faire humilier sur la pelouse de Brentford (4-0). De leur côté, les hommes de Jürgen Klopp ont enchaîné deux matchs nuls contre Fulham (2-2) et Crystal Palace (1-1). Une rencontre qui promet d’être tendue autant en dehors que sur la pelouse d’Old Trafford.