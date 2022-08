Manchester United-Liverpool: les compos officielles, avec Ronaldo sur le banc

Ce lundi, Manchester United reçoit Liverpool dans le cadre de la 3e journée de Premier League. Découvrez les compositions officielles de ce choc entre les deux cadors anglais, qui connaissent un début de saison compliquée.

La troisième journée de Premier League s’achève ce lundi avec un choc palpitant entre Manchester United et Liverpool à Old Trafford. Une rencontre qui promet du spectacle, entre deux équipes à la recherche de leur première victoire cette saison. Les Reds Devils ont été battus à domicile contre Brighton (1-2) lors de la première journée, avant de se faire humilier sur la pelouse de Brentford (4-0). De leur côté, les hommes de Jürgen Klopp ont enchaîné deux matchs nuls contre Fulham (2-2) et Crystal Palace (1-1).

A domicile, les Red Devils s’organisent en 4-3-3 avec David De Gea dans les cages derrière Diogo Dalot, Raphaël Varane, Lisandro Martinez et Tyrell Malacia. Cristiano Ronaldo débute sur le banc. De leur côté, les Reds s’articulent dans un 4-3-3. Mohamed Salah est titulaire.

Les compos officiellles

Manchester United : De Gea – Dalot, Varane, Martinez, Malacia – Fernandes, McTominay, Eriksen – Sancho, Rashford, Elanga

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson – Henderson, Milner, Elliott – Salah, Firmino, Diaz