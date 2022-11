Manchester United: les sœurs de Cristiano Ronaldo tirent sur tout le monde

A cheval sur tout ce qui touche aux intérêts de Cristiano Ronaldo, Elma et Katia Aveiro ont encore donné de la voix. Les sœurs de CR7 se sont cette fois-ci attaquées aux détracteurs de l’attaquant portugais, très critiqué au lendemain de sa sortie médiatique à polémique.

« Je n’ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu’il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n’as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi », confiait Cristiano Ronaldo à Pierce Morgan dans une interview diffusée dimanche. Une sortie musclée dans laquelle l’attaquant de Manchester United attaquait directement son entraineur, qui, à ses dires, a tenté ainsi que certains de ses coéquipiers, de le faire du club.

Ce show médiatique qui a déclenché un tollé en Angleterre, a été critiqué par beaucoup. D’autres, par contre comprennent la démarche de la superstar portugaise et la défendent. C’est le cas notamment de ses sœurs qui se sont rangées du côté du quintuple Ballon d’Or. Dans un post sur Instagram, Elma Aveiro a poussé un coup de gueule sur cette affaire qui enflamme la presse anglaise. «Polémique pourquoi ? Pour dire la vérité ! (…) Les vérités sont faites pour être dites.»

Katia Aveiro, de son côté, plus agressive, a attaqué les détracteurs de son frère qui sont « hypocritement ingrats même envers eux-mêmes« . «C’est bien que votre caractère et votre dignité ne vous déçoivent pas. Je suis désolée pour les gens qui vivent la tête haute en pointant du doigt comme s’ils avaient construit plus que vous… ils sont hypocritement ingrats même envers eux-mêmes. Ça m’impressionne de voir à quel point être authentique agace les gens, ça me fait même rire (…)« , a-t-elle déclaré dans des propos rapportés par Marca.

« Tu avais tout à gagner à te taire, tu n’as rien à prouver aux autres, tu as construis un empire en partant de zéro. Tu as déjà laissé un héritage pour les générations futures (…) Tu pourrais et tu peux faire ce que tu veux, mais encore une fois tu décides d’être différent et courageux contrairement aux lâches, d’être l’exemple d’un homme qui se bat sans peur…

« Être un homme ce n’est pas renoncer à ses idéaux, être un homme c’est montrer la vérité, c’est affronter les requins et continuer à nager (tes enfants seront très fiers de toi). Ta fin n’est pas encore venue, mais ces dernières années sont exactement les mêmes que le début…», a ajouté la chanteuse. CR7 peut donc dormir sur ses deux oreilles. Ses guerrières sont aux aguets, prêt à flinguer tout le monde!