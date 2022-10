Manchester United: le Sporting Portugal recale aussi Cristiano Ronaldo

L’entraineur du Sporting Portugal a doublement fermé la porte pour une probable arrivée de Cristiano Ronaldo cet hiver, alors que les rumeurs sur un départ de l’attaquant de Manchester United au prochain mercato hivernal ont repris de plus belle.

Alors que la presse anglaise insiste sur le fait que Cristiano Ronaldo va quitter Manchester United cet hiver, difficile de prédire la prochaine destination de la star portugaise. Si à l’été dernier, la piste menant au Sporting Portugal avait été longuement évoquée, cette porte vient d’être doublement fermée au nez du quintuple Ballon d’Or.

En effet, interrogé sur les rumeurs envoyant CR7 chez les Portugais, l’entraineur du Sporting, Ruben Amorim, a mis un terme au débat sur le possible retour de l’enfant du pays. Pour lui, le Sporting club n’a pas les moyens pour s’offrir la star des Reds Devils.

« Je répondrai de la même manière parce que beaucoup de journalistes me posent la même question. Il est un joueur de Manchester United. Tout le monde au Sporting rêve du retour de Cristiano mais nous n’avons pas l’argent pour payer son salaire. Je pense qu’il est heureux à Manchester mais il ne joue pas donc c’est le problème », a déclaré Ruben Amorim en conférence de presse, avant le match décisif contre Tottenham, ce mercredi en Ligue des champions.

Pour l’heure, seul le club Al Hilal d’Arabie Saoudite semble s’intéresser à l’ancien buteur du Real Madrid. La formation saoudienne avait tenté d’attirer le joueur de 37 ans à l’été dernier avec un salaire hebdomadaire de 2,3 millions d’euros, soit plus de 270 millions à l’année, sans succès. Peut être que cette fois-ci. « J’aime Cristiano Ronaldo en tant que joueur et j’aimerais le voir jouer en Arabie saoudite. Une offre en janvier ? Pour être honnête, je n’ai pas la réponse« , avait cependant confié à The Athletic, Yasser Al-Misehal, président de la fédération saoudienne. Affaire à suivre…