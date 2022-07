Manchester United : le nouveau numéro de Bruno Fernandes

Manchester United a dévoilé ce dimanche, le nouveau numéro de son milieu offensif, Bruno Fernandes. L’international Portugais hérite du numéro 8.

Manchester United apparaît souvent dans l’actualité sportive ces dernières semaines, notamment à cause de Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’Or a demandé à être transféré cet été alors que le club anglais tente toujours de le convaincre de rester. En attendant d’être fixés sur l’avenir de leur superstar, les Reds Devils essaient de mettre à l’aise les autres cadres du vestiaire.

Récemment, Harry Maguire a été confirmé dans ses fonctions de capitaine, et ce n’est pas tout. Ce dimanche, Manchester United a dévoilé le nouveau numéro de son maître à jouer Bruno Fernandes. L’international Portugais récupère le 8 laissé libre par Juan Mata après son départ cet été. Doté jusque-là du 18, le Lisboète récupère son numéro fétiche qu’il avait déjà porté au Sporting CP et avec l’Udinese auparavant.

« Ce maillot signifie beaucoup pour moi. Il y a une histoire derrière ce numéro parce que mon père, quand il était joueur, jouait avec un numéro huit (…) Il a arrêté le football parce qu’il avait une offre de travail, et évidemment à ce moment-là, pour moi et mes frères et pour toute la famille, il valait mieux qu’il ait un travail correct plutôt que de continuer à jouer au football« , a expliqué le Mancunien dans un entretien accordé au site du club.