Manchester United: la police anglaise avertit Cristiano Ronaldo

La police anglaise a adressé une mise en garde à Cristiano Ronaldo pour son geste d’humeur lors de la défaite de Manchester United face à Everton la saison passée. Le portugais avait brisé le téléphone d’un jeune fan après la rencontre.

La scène avait fait le tour du monde. Battu avec Manchester United à Everton (0-1) en championnat le 09 avril dernier, Cristiano Ronaldo avait jeté toute sa frustration sur un jeune fan de l’équipe adverse. Le Portugais avait brisé le téléphone de Jacob Harding, un garçon autiste, qui avait bravé la foule pour se prendre en photo avec l’attaquant des Reds Devils.

Un geste brutal du quintuple Ballon d’Or qui avait déclenché l’ire de la communauté sportive, obligeant le joueur à s’excuser quelques heures plus tard. Le buteur mancunien avait même offert un nouveau smartphone tout neuf au jeune garçon en remplacement de celui devenu irrécupérable. Sauf que la police anglaise s’était saisie de l’affaire.

Et ce mercredi, elle a rendu son verdict dans ce dossier très médiatisé. Une décision clémente pour CR7 qui s’en sort avec un avertissement. « Nous pouvons confirmer qu’un homme de 37 ans s’est volontairement présenté et a été interrogé sous caution concernant une allégation d’agression et de dommages criminels », a déclaré la police de Merseyside dans un communiqué publié ce mercredi.

« L’allégation concerne un incident à la suite du match de football Everton contre Manchester United à Goodison Park le samedi 9 avril. La question a été traitée par voie de prudence conditionnelle. L’affaire est maintenant close. Il est entendu que Ronaldo a accepté de verser une indemnité à l’écolier», est-il ajouté.