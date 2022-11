Manchester United: la famille Glazer envisage la vente du club

Dans un message publié sur le site officiel du club ce mardi soir, les propriétaires de Manchester United ont annoncé leur intention de vendre le club.

Ce mardi était décidément très agité à Manchester United. Dans un premier temps, le club annonçait la rupture du contrat, avec effet immédiat, du contrat de Cristiano Ronaldo. Dans la foulée, les Red Devils ont publié un nouveau communiqué dans lequel on apprend que l’intention des propriétaires, la famille Glazer, est de vendre le club anglais.

Des sources ont déclaré mardi que des banquiers d’investissement avaient été missionnés par les Glazer dans le but de donner des conseils et recommandations sur le processus, comprenant une vente totale ou partielle, ou un partenariat stratégique avec des tiers.

«Le processus est conçu pour améliorer la croissance future du club, dans le but ultime de positionner le club pour tirer parti des opportunités à la fois sur le terrain et sur le plan commercial. Alors que nous cherchons à continuer à bâtir sur l’histoire de succès du club, le conseil d’administration a autorisé une évaluation approfondie des alternatives stratégiques. Nous évaluerons toutes les options pour nous assurer que nous servons au mieux nos fans

et que Manchester United maximise les importantes opportunités de croissance disponibles pour le club aujourd’hui et à l’avenir. Tout au long de ce processus, nous resterons pleinement concentrés sur le service des meilleurs intérêts de nos fans, actionnaires et diverses parties prenantes», ont déclaré les coprésidents exécutifs et directeurs Avram Glazer et Joel Glazer, dans un communiqué officiel publié sur le site de Man United.

Selon des rapports récents, il faudrait débourser entre 5 et 9 milliards de livres sterling pour persuader les Glazers de vendre le club. La nouvelle survient à peine quinze jours après qu’il a été annoncé que les propriétaires américains de Liverpool, avait mis le club du Merseyside en vente. De gros changements vont donc survenir prochainement en Premier League, en ce qui concerne la direction de ces deux clubs en tout cas.

