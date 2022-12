Manchester United: Karim Benzema pour remplacer Cristiano Ronaldo?

Selon les informations de ce mercredi du journal espagnol Nacionale, Manchester United aurait ciblé l’attaquant madrilène Karim Benzema pour remplacer Cristiano Ronaldo, parti le mois dernier.

Manchester United met à profit la trêve internationale consacrée à la Coupe du monde 2022 qui se déroule au Qatar, pour dégoter de nouveaux joueurs pour étoffer son effectif. Les Red Devils cherchent notamment un attaquant pour combler le vide laissé par Cristiano Ronaldo, parti en novembre dernier après la rupture de son contrat.

Et la direction mancunienne a jeté son dévolu sur l’avant-centre du Real Madrid, Karim Benzema. En effet, selon les informations de Nacionale, les Diables Rouges sont prêts à verser à l’international français un « salaire fou’ dans le but de le faire venir à Old Trafford. Le géant de la Premier League veut ainsi damer le pion au PSG qui a également des vues sur le capitaine merengue.

Reste désormais à convaincre Florentino Pérez de laisser filer son joueur. Vainqueur du Ballon d’Or 2022, le joueur de 34 ans est sous contrat avec la Casa Blanca jusqu’en 2023. Mais avec ses pépins physiques de ces derniers mois, qui l’a notamment contraint à déclarer forfait pour le Mondial qatari, le bord madrilène peut être tenté par un départ de l’ancien Lyonnais, moyennant une jolie somme d’argent, bien entendu.