Manchester United: « je suis plus beau que lui », Cristiano Ronaldo détruit Wayne Rooney

Dans un entretien accordé au journaliste Pierce Morgan et relayé par The Sun ce dimanche soir, Cristiano Ronaldo a répondu aux nombreuses critiques de Wayne Rooney dans la presse. Et le portugais n’y est pas allé de main morte.

Depuis son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo est régulièrement ciblé par les critiques de son ancien coéquipier chez les Red Devils, Wayne Rooney. L’actuel entraîneur de DC United, club de MLS, n’a eu de cesse de tacler CR7 sur ses performances, son âge ou même son apport jugé insuffisant dans le jeu de son équipe. L’ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus a pris du temps pour réagir, mais il l’a fait dans un entretien accordé à Pierce Morgan et relayé par The Sun ce dimanche.

Le quintuple ne s’est pas du tout retenu, n’hésitant pas à s’en prendre au physique de son ancien coéquipier. « Je ne sais pas pourquoi il me critique autant… probablement parce qu’il a terminé sa carrière et que je joue toujours à haut niveau, a d’abord lâché CR7 su Rooney, avant de poursuivre. Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui. Ce qui est vrai… ».

Nul doute que Wayne Rooney va répondre à cette attaque de Cristiano Ronaldo. L’époque où les deux joueurs s’entendaient bien sur le terrain semble désormais très loin. Et le portugais semble même vouloir définitivement laisser derrière lui toutes les histoires liées à Manchester United. “Comme disait Picasso, il faut le détruire pour le reconstruire et s’ils commencent par moi, pour moi, ce n’est pas un problème», a lâché CR7 dans la même interview, comme pour annoncer son futur départ du club qui l’a révélé aux yeux du monde.