Manchester United: « il n’a pas de temps à perdre », Nani défend Cristiano Ronaldo

Lors de son passage ce mercredi sur la chaîne YouTube de Rio Ferdinand, Nani a commenté la situation de Cristiano Ronaldo à Manchester United. L’ancien coéquipier de CR7 chez les Red devils estime que ce dernier n’a pas de temps à perdre dans une équipe en reconstruction.

C’est probablement le feuilleton le plus long de ce mercato estival. Depuis l’ouverture du marché des transferts, Cristiano Ronaldo force son départ de Manchester United. Seul problème, le quintuple Ballon d’Or ne croule pas sous les offres et sa situation commence par agacer en haut lieu et au sein du vestiaire mancunien, selon la presse anglaise. Invité à se prononcer sur le sujet, l’ancien partenaire de CR7 chez les Red devils et en sélection portugaise, Nani, a déclarée lors de son passage ce mercredi sur la chaîne YouTube de Rio Ferdinand

« Nous n’avons pas joué ensemble depuis longtemps mais ce n’est plus un gamin. Les temps changent et les réactions et les attitudes peuvent aussi changer. Mais on voit qu’il fait la même chose que d’habitude: il n’aime pas perdre. Il réagit quand l’équipe ne va pas bien. La différence c’est que ce sont des époques différentes. Il joue de nouveau à Manchester United, mais il a fait le tour du monde, il a bien joué dans différentes équipes et avec des joueurs différents. » Nani a ensuite estimé que selon lui, Ronaldo ne peut attendre que l’équipe redevienne compétitive, d’où ses envies de départ.

« Il est dans une équipe où les entraîneurs essaient de construire une équipe solide, mais ce n’est pas facile, cela prend du temps. Mais Cristiano n’a pas de temps à perdre dans la reconstruction d’une équipe. Il ne va pas attendre qu’ils construisent une équipe ou que la prochaine saison soit meilleure« , a ajouté le nouveau joueur de Melbourne City. Pour conclure Nani explique que: « Cristiano Ronaldo veut rester au top, marquer des buts et être l’Homme (comprendre le fer de lance) C’est pourquoi ses réactions sont normales, nous avons tous parfois de mauvaises réactions« .

Toujours à la recherche d’un club, CR7 pourrait bien retourner dans l’équipe qui l’a révélé aux yeux du monde, le Sporting Portugal. En tout cas, selon les informations de Foot mercato, le club portugais tente le tout pour le tout pour signer son ancien joueur.