Manchester United: « Il est le ciment de l’équipe », Ten Hag sur Casemiro

L’entraineur de Manchester United, Erik Ten Hag, a fait l’éloge du milieu de terrain Casemiro et l’a décrit comme « le ciment » de l’équipe mancunienne.

Après des débuts compliqués, Casemiro retrouve peu à peu ses marques sous les couleurs mancuniennes. Le milieu de terrain brésilien enchaine les rencontres avec Manchester United. La star auriverde a déjà signé 14 apparitions avec les Red Devils pour 9 titularisations toutes compétitions confondues. Buteur lors du choc face à Chelsea (1-1), le Brésilien s’est encore montré décisif ce weekend en donnant la passe du but à Marcus Rashford pour la victoire 1-0 de son équipe face à West Ham.

De quoi lui valoir les éloges de son entraineur Erik Ten Hag. En conférence de presse, le technicien néerlandais a dressé des louanges à sa nouvelle recrue qu’il estime être « le ciment » de la formation mancunienne. « Je l’appelle le ciment au milieu de terrain », a confié le coach batave dans des propos rapportés par Manutd.com.

« En possession et hors de possession, il fait une telle différence, et il donne à l’équipe [un] avantage supplémentaire et les aide à dominer. Il peut aussi lire le jeu et il aide les joueurs en les orientant vers les bonnes positions. L’un des moments forts du match [de West Ham] a été sa passe à [Diogo] Dalot en première mi-temps. C’est un joueur de haut niveau et je suis vraiment heureux de l’avoir ici », a ajouté le Néerlandais.

Les consultants anglais sont conquis

Un avis partagé par les consultants de la télévision britannique. Jamie Redknapp, qui officie pour Sky Sports, a fait l’éloge du milieu de terrain. Il a indiqué qu’il avait apporté de l’autorité et de la qualité à une équipe des Red Devils en grand manque d’un vrai leader: «je pense qu’il a été excellent aujourd’hui. Tout ce qu’il fait, il le fait paraître si simple. Il a joué pour le Real Madrid pendant si longtemps qu’il connaît le jeu à fond».

Présent à ses côtés, Gary Neville s’est également montré emballé: «Vous pouvez voir d’autres équipes le regarder en se disant : » wow c’est Casemiro là-bas ». Pendant longtemps, j’ai regardé le milieu de terrain de Manchester United et j’ai pensé qu’il était tellement décousu qu’il n’y aurait personne qui puisse faire ce travail pour se saisir du ballon et faire la bonne passe (…)

Il aide les joueurs à s’améliorer. Aucun entre Eriksen, Casemiro, Fernandes n’est rapide ou ce que vous appelleriez de vrais milieux de terrain défensifs, mais vous pensez à ce milieu de terrain dans lequel il a joué à Madrid avec Kroos et Modric. Ensuite, regardez-le aux côtés d’Eriksen et Fernandes, Kroos et Modric sont de bien meilleurs joueurs, mais il y a des similitudes avec ce que nous voyons ici dans le style.»

Des propos qui feront certainement plaisir à Casemiro qui se sent visiblement heureux dans sa nouvelle famille. «Le club a été d’une grande aide, c’est vraiment un lieu amical et ils nous ont très bien intégrés», a récemment confié le joueur au site de MU.