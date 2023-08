Manchester United: Garry Neville prévient André Onana

La légende de Manchester United, Garry Neville, a tenu à mettre en garde André Onana, dont les débuts avec les Red Devils sont tous sauf reluisants.

La réalisation avait fait le tour de la planète foot. Titulaire lors de la victoire face au RC Lens (3-1) en amical, la semaine dernière, André Onana a encaissé un but depuis le milieu de terrain. Un peu trop avancé de sa cage, le gardien de but de Manchester United, recruté cet été en provenance de l’Inter Milan, s’est vu être lobé par Sotoca depuis le rond central.

Une erreur d’inattention du portier camerounais, qui a d’ailleurs assumé sa bourde en fin de match. « Je suis content de la victoire. Bien sûr, nous pouvons toujours faire mieux. Il y a certaines choses que nous devons essayer de corriger. Comme je le dis toujours, je suis responsable de tout surtout quand on encaisse des buts. Je suis le dernier rempart, donc je prends toutes les critiques, toute la pression sur moi. C’était un super match pour moi et pour les gars, on a mis des buts importants et je suis content pour tout.” a ainsi déclaré le Lion Indomptable dans des propos relayés par Afrik-Foot.

Des excuses qui n’ont cependant pas évité à l’ancien de l’Ajax d’être la cible des critiques. Ancienne légende de Manchester United, Garry Neville a tenu à mettre en garde Onana sur ses prestations surtout en Premier League avec un public très exigent. « En Premier League, en tant que gardien de Manchester United, vous êtes plus surveillé que n’importe quel autre joueur du football anglais. Je lui souhaite le meilleur, car il aura besoin de personnalité et de caractère. Tous les médias, les journalistes, les fans des autres clubs. S’il commet une erreur, vous savez ce qui va se passer à chaque fois« , a réagi le cinquième joueur le plus capé de l’histoire des Red Devils sur ses réseaux sociaux.

Après une phase de préparation, Manchester United va entamer sa saison la semaine prochaine avec le retour de la Premier League. Les Red Devils affronteront les Wolves lundi prochain à Old Trafford. Une rencontre qui offrira à André Onana l’occasion de confirmer son potentiel et de gagner la confiance des supporters.

