Manchester United: Erik Ten Hag sort du silence après l’interview musclée de Ronaldo

Attaqué par Cristiano Ronaldo dans une interview accordée à Pierce Morgan, Erik Ten Hag a finalement réagi à la sortie musclée de son attaquant. Et l’entraineur de Manchester United a demandé à sa direction de mettre fin à sa collaboration avec le Portugais.

« Je n’ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu’il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n’as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi », confiait Cristiano Ronaldo à Pierce Morgan dans une interview diffusée dimanche. Une sortie musclée dans laquelle l’attaquant de Manchester United attaquait directement son entraineur, qui, à ses dires, a tenté ainsi que certains de ses coéquipiers, de le faire du club.

Un show médiatique qui bien évidement à fait réagir les Red Devils. Dans un communiqué, le club anglais a assuré qu’il « examinera sa réponse une fois que tous les faits auront été établis. » Mais en attendant le verdict de la direction mancunienne, Ten Hag lui a déjà pris une décision qu’il a communiquée à ses dirigeants.

Selon les informations d’ESPN, le technicien néerlandais a indiqué à ses employeurs que le quintuple Ballon d’Or ne devrait plus jouer pour le club, estimant que CR7 est allé trop loin. D’après le média américain, l’ancien coach d’Ajax a déclaré à ses patrons qu’il n’est pas disposé à sacrifier l’unité au sein de l’équipe juste pour conserver le Portugais et qu’il est prêt à voir son attaquant partir cet hiver, même sans la garantie d’un nouveau joueur au prochain mercato hivernal pour occuper sa place.

Sans doute, on se dirige vers la fin du deuxième passage de Cristiano Ronaldo à Old Trafford. Et CR7 semble s’y résoudre puisqu’il (au moins son agent) s’est déjà lancé dans la recherche d’un nouveau point de chute. La presse internationale annonce Chelsea et tout dernièrement le Bayern Munich pour le joueur de 37 ans.