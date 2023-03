Manchester United: Erik ten Hag prévient Casemiro

Au micro de Sky Sports, après le match nul contre Southampton (0-0) ce dimanche, l’entraîneur de Manchester United Erik ten Hag a prévenu Casemiro qui a été expulsé durant la rencontre.

Humilié par Liverpool (7-0) le weekend dernier, Manchester United recevait Southampton ce dimanche lors de la 27è journée de Premier League pour tenter de se relancer. Mais, malgré toutes leurs bonnes intentions, les Red Devils n’ont jamais trouvé la faille et ont été contraints au partage du point (0-0). Il faut dire que les Mancuniens ont été pénalisés durant une bonne partie du match, après l’expulsion de Casemiro dès la 34è minute de jeu. Le brésilien s’est rendu coupable d’une semelle sur le tibia d’Alcaraz.

Ce carton rouge est le deuxième de Casemiro, depuis son arrivée à Manchester United cet été. Et ça fait déjà beaucoup pour son entraîneur Erik ten Hag, qui a prévenu son milieu défensif au micro de Sky Sports. «Casemiro a joué plus de 500 matchs en Europe. Il n’a jamais reçu de carton rouge. Aujourd’hui, en 20 matches de Premier League, il en a (deux), donc… je pense que ce qui est incohérent, c’est que les joueurs ne savent plus quelle est la politique actuelle», a assuré le technicien néerlandais après le nul contre Southampton.

S’il a toujours été reconnu pour son jeu très physique, à la limite brutal, Casemiro devra désormais se contrôler pour éviter d’autres expulsions à l’avenir. Pour rappel, ce carton rouge de l’ancien joueur du Real Madrid contre Southampton peut lui valoir jusqu’à quatre matches de suspensions.