Manchester United: décisif, Cristiano Ronaldo réagit à la victoire face à la Real Sociedad

Passeur décisif pour Garnacho pour la victoire de Manchester United face à la Real Sociedad (1-0), jeudi, Cristiano Ronaldo a réagi à cette performance des Red Devils qui sont qualifiés pour les barrages.

Manchester United va également disputer les phases à élimination directe de la Ligue Europa. Les Red Devils se sont qualifiés pour les seizièmes de finale de la C1 après leur victoire de ce jeudi après-midi face à la Real Sociedad. Dans un match assez serré, les Mancuniens se sont finalement imposés sur le score de 1-0. Un but inscrit par Garnacho, sur une passe décisive de Cristiano Ronaldo. Titulaire en pointe, le Portugais a idéalement servi le jeune attaquant argentin, arrivant en flèche de la gauche, qui a fusillé le gardien avec son pied gauche.

MATCH à SUIVRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Monchengladbach - : - VfB Stuttgart Serie A 2022-2023 Journée 13 Udinese - : - LEC Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 TRO - : - AUX La Liga 2022-2023 Journée 13 GIR - : - Athletic Club La Liga 2022-2023 Journée 13 Getafe - : - Cadiz Serie A 2022-2023 Journée 13 Empoli - : - Sassuolo Serie A 2022-2023 Journée 13 Salernitana - : - CRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Hertha Berlin - : - Bayern Munich Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FC Augsburg - : - Eintracht Frankfurt Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 1899 Hoffenheim - : - RB Leipzig Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FSV Mainz 05 - : - VfL Wolfsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Dortmund - : - VfL BOCHUM Premier League 2022-2023 Journée 15 WOL - : - BRI Premier League 2022-2023 Journée 15 NOT - : - BRE Premier League 2022-2023 Journée 15 MAC - : - FUL Premier League 2022-2023 Journée 15 LEE - : - BOU La Liga 2022-2023 Journée 13 VAL - : - Elche Premier League 2022-2023 Journée 15 EVE - : - LEI La Liga 2022-2023 Journée 13 Celta Vigo - : - Osasuna Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 WER - : - SCH < >

Une deuxième place, ce n’est peut-être pas le résultat souhaité, mais United a fait preuve de caractère dans la phase de groupes et Cristiano Ronaldo en est fier. Après le match, ce dernier a posté un message sur ses réseaux sociaux : « On avance et on poursuit nos objectifs cette saison ! Merci à nos supporters qui ne nous lâchent jamais ! »

Les Anglais vont disputer en barrage l’un des huit clubs reversés de la Ligue des champions. Et le Barça est l’un d’entre eux. Les Blaugranas ont été renvoyés en C3 pour la deuxième année consécutive après une phase de groupe très mitigée où les hommes de Xavi Hernandez n’ont enregistré que deux victoire contre Viktoria Plzen, le club considéré comme le plus faible dans la poule. Les coéquipiers du défenseur béninois, Mohamed Tidjani, ont d’ailleurs signé six défaites en autant de sortie dans ces phases de groupe.