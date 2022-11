Manchester United: Cristiano Ronaldo sort du silence après son départ du club

Dans un message relayé par les médias britanniques ce mardi soir, Cristiano Ronaldo est sorti du silence quelques instants après l’annonce de la résiliation, à l’amiable, de son contrat par Manchester United.

La bombe est tombée ce mardi soir. Manchester United a annoncé la résiliation du contrat de Cristiano Ronaldo avec effet immédiat, dans un communiqué publié sur le site officiel du club anglais. «Cristiano Ronaldo quitte Manchester United d’un commun accord, et avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux séjours à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, bonne chance pour l’avenir», explique la publication des Red Devils.

Dans la foulée, CR7, qui est actuellement au Qatar pour disputer le Mondial 2022 avec le Portugal, a réagi via un message relayé par les médias anglais. «Suite à des conversations avec Manchester United, nous avons convenu d’un commun accord de mettre fin à notre contrat plus tôt. J’aime Manchester United et j’aime les fans, cela ne changera jamais. Cependant, il semble que le moment soit venu pour moi de chercher un nouveau défi. Je souhaite à l’équipe beaucoup de succès pour le reste de la saison et pour l’avenir», a déclaré le Portugais.

Désormais, Cristiano Ronaldo se retrouve donc sans club et est libre de s’engager avec l’équipe de son choix, à n’importe quel moment de l’année. Mais pour le moment, le portugais préfère se concentrer sur le Mondial avec sa sélection, qui débutera la compétition jeudi prochain contre le Ghana, dans le groupe H.