Manchester United: Cristiano Ronaldo incertain contre Fulham

En conférence de presse après la victoire de Manchester United contre Aston Villa en League Cup, ce jeudi soir, l’entraîneur Erik Ten Hag a laissé entendre que Cristiano Ronaldo était très incertain pour le dernier match des Red devils avant le Mondial 2022.

Ce jeudi soir, Manchester United a renversé Aston Villa (4-2) pour se hisser en huitième de finale de la League Cup. Une rencontre à laquelle n’a pas participé Cristiano Ronaldo qui était forfait. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur des Red devils, Erik Ten hag, a expliqué l’absence de CR7 et a jeté le doute sur la participation du portugais pour le dernier matchs des mancuniens (dimanche prochain contre Fulham en Premier League) avant la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre).

« Pourquoi Cristiano Ronaldo ne figure-t-il pas dans la liste des joueurs ? A cause de la maladie. Il n’est donc pas disponible », a commenté le technicien néerlandais avant de poursuivre. « Il est difficile de dire comment il va se rétablir d’ici là, mais je ne m’inquiète pas de cela maintenant », a-t-il ajouté. Ten Hag a toutefois écarté l’idée que le portugais soit absent à cause de la Coupe du Monde 2022: «Non, c’était dû à une maladie».

Pour rappel, Cristiano Ronaldo a été, sans surprise, retenu dans la liste des 26 éléments portugais pour le Mondial au Qatar. On ne peut donc s’en empêcher d’imaginer que, comme Benzema et Lionel Messi, CR7 se préserve pour débuter la compétition dans les meilleures conditions physiques. Les Lisboètes sont logés dans le groupe H, en compagnie de l’Uruguay, du Ghana et de la Corée du Sud.