Manchester United: Cristiano Ronaldo humilié par Erik ten Hag ?

Selon The Sun ce vendredi, l’entraîneur de Manchester United Erik ten Hag aurait massacré verbalement Cristiano Ronaldo devant toute son équipe.

Décidément, la presse européenne en général et anglaise en particulier, ne laisse plus passer un jour sans parler de Cristiano Ronaldo. Le portugais qui désire jouer la Ligue des Champions cet été, force son départ de Manchester United. Seul problème, CR7 n’a toujours pas trouvé de porte de sortie. Une situation qui agacerait ses coéquipiers, mais également son nouvel entraîneur Erik ten Hag. D’ailleurs le technicien néerlandais s’en serait récemment pris au quintuple Ballon d’Or, selon The Sun.

Le média anglais indique en effet que la scène se serait passée jeudi dernier. Alors que MU restait sur deux défaites consécutives en Premier League, Ten Hag aurait réuni ses joueurs lors d’une réunion d’environ deux heures durant laquelle il a demandé à chacun de se prononcer. Mais avant de donner la parole à ses protégés, le néerlandais se serait d’abord exprimé pour annoncer que Maguire et CR7 ne seraient pas titulaires face à Liverpool (lundi 22 août). The Sun ajoute que Ten Hag aurait ensuite violemment chargé et humilié le portugais, visiblement énervé par tout le cirque autour du joueur.

Ten Hag aurait également reproché à Cristiano Ronaldo une sortie sur Instagram dans laquelle il annonçait une interview pour vider son sac une fois le mercato terminé. Le média précise que l’ancien attaquant du Real Madrid n’aurait pas réagi à cette attaque de son entraîneur. Quoiqu’il en soit, l’agent de CR7 travaille activement pour permettre à son poulain de quitter le club anglais. Selon les dernières rumeurs, Jorge Mendes est en négociation avec Naples.