Manchester United: Casemiro dévoile ses ambitions avec les Red Devils

Officiellement présenté ce lundi soir à Old Trafford, Casemiro s’est exprimé sur sa nouvelle aventure avec Manchester United. Le brésilien veut gagner de nombreux titres avec sa nouvelle équipe.

Casemiro a été officiellement présenté comme nouveau joueur de Manchester United ce lundi, à Old Trafford, juste avant le coup d’envoi du choc contre Liverpool (remporté 2-1). Le brésilien débarque chez les Red Devils contre une somme de 70 millions d’euros (hors bonus) et voit déjà beaucoup d’attentes placées en lui. Mais ça tombe bien, puisque le “Tank” nourrit également de grandes ambitions avec les Mancuniens.

«L’opportunité de commencer un nouveau défi à Manchester United et en Premier League est extrêmement excitante. J’ai travaillé avec de nombreux grands managers au cours de ma carrière et, après avoir rencontré Erik et entendu ses idées, j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui, son équipe et mes nouveaux coéquipiers dans les années à venir. Je termine un beau voyage à Madrid tout en commençant un autre à Manchester, toujours déterminé à gagner des matchs de football, à remporter des trophées et à rendre nos fans fiers en apportant le succès à ce grand club», a-t-il expliqué sur le site officiel des Red Devils.

Mais Casemiro devra également faire face à de nombreux détracteurs, dont l’ancienne légende de Liverpool Graeme Souness qui ne croit absolument pas en lui. « Il va aider United à être plus solide, mais je ne pense pas qu’il ait une grande portée de passe, je ne pense pas qu’il va faire jouer les autres. Le Real Madrid et ce milieu de terrain particulier étaient remplis de joueurs de football. Je pense qu’il a eu de la chance d’être dans cette équipe du Real Madrid, je ne me réjouis jamais de voir Casemiro jouer. Benzema, oui », a déclaré l’écossais au micro de Skysport.

Connaissant Casemiro, il ne va pas tarder à faire taire ses détracteurs. Toujours prêt à se sacrifier et défini comme un véritable garde du corps par ses anciens coéquipiers Luka Modric et Toni Kroos, le “Tank” va certainement apporter une énorme stabilité au milieu de Red Devils, qui s’est beaucoup fait surclasser la saison dernière surtout physiquement.