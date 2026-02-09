Manchester United : Carrick met en garde avant West Ham

Manchester United se rend à Londres ce mardi pour y défier West Ham, match prévu à 20h15 GMT dans le cadre de la 26e journée de Premier League. En conférence de presse préalable, l’entraîneur Michael Carrick a demandé à ses hommes de garder la tête froide avant d’aborder cette rencontre importante.

Les Red Devils arrivent dans la capitale anglais après quatre succès consécutifs et affichent une dynamique positive, sans toutefois vouloir se laisser emporter par l’euphorie. Carrick a insisté sur la nécessité de profiter des bonnes ondes sans perdre de vue les exigences du championnat : savourer les victoires, mais rester focalisé sur les objectifs suivants.

Le technicien a également rappelé la rudesse du championnat anglais, soulignant que chaque opposition constitue un défi à part entière. Face à une équipe de West Ham qui sait se montrer coriace devant son public, Manchester United devra aligner sérieux et intensité pour espérer un résultat favorable.

Attitude collective et liberté contrôlée

Le coach s’est montré satisfait du comportement du groupe depuis cette série de succès : les joueurs ont su célébrer les victoires puis reprendre le travail avec la même concentration. Il attend que cette attitude persévère jusqu’à la fin de la saison, convaincu que la constance mentale fait partie des clés d’un bon parcours.

Sur le plan offensif, Carrick a expliqué qu’il accorde des marges de manœuvre, mais pas de licence totale : la liberté est tolérée dans le cadre d’un strict respect des rôles sans ballon. Il a mis en avant l’intelligence tactique de Bruno Fernandes, la capacité d’adaptation de Bryan Mbeumo et Matheus Cunha, ainsi que le profil davantage excentré d’Amad Diallo. Selon lui, cette palette de comportements offensifs, combinée à une discipline défensive collective, contribue grandement à l’équilibre actuel de l’équipe.