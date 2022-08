Manchester United: Bruno Fernandes se prononce sur l’avenir de Cristiano Ronaldo

Après la victoire (2-1) de Manchester United face à Liverpool lors de la troisième journée de Premier League ce lundi soir, Bruno Fernandes s’est exprimé sur les rumeurs de départs concernant son compatriote Cristiano Ronaldo.

Ce lundi soir, Manchester United a retrouvé le sourire. Les Red Devils ont en effet remporté leur premier match de la saison en Premier League, qui plus est, contre le rival de toujours Liverpool (2-1). Après la rencontre, Bruno Fernandes s’est exprimé face à la presse. Et le portugais n’a pas échappé aux questions sur l’avenir de son compatriote Cristiano Ronaldo, qui ne semble plus vraiment vouloir rester chez les Mancuniens. CR7 est d’ailleurs entré en jeu à la 88è minute contre les Reds.

« Cristiano peut continuer à jouer au haut niveau et nous donner beaucoup de buts. Je respecte ce qu’il voudra faire, s’il reste, je serai heureux avec lui. Si Cristiano pense que c’est mieux pour lui de partir, je serai aussi heureux pour lui. Le plus important est qu’il soit au plus haut niveau et qu’il rende notre pays fier« , a déclaré le milieu offensif. Depuis le début du mercato, Ronaldo cherche un nouveau point de chute. Mais il n’a toujours pas trouvé de preneur, sûrement en raison de son salaire et de son âge (37).

L’ancien attaquant du Real Madrid pourrait finalement rester à Manchester, en tout cas son entraîneur Erik Ten Hag compte sur lui : « J’ai un effectif et il faut que j’utilise cet effectif. On a 50 à 60 matchs par saison. Donc, match après match, on regarde qui on sélectionne. Maguire et Ronaldo sont des joueurs incroyables et ils joueront un rôle dans un avenir proche. » A une semaine de la fin du mercato estival, le mystère reste intact sur l’avenir de Cristiano Ronaldo.