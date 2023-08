Manchester United: après Garry Neuville, Rio Ferdinand flingue André Onana

La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, pense que les Red Devils auraient dû prolonger David de Gea, parti cet été après la fin de son contrat. Les Mancuniens ont recruté André Onana en remplacement du portier espagnol.

Rio Ferdinand est l’une des voix les plus écoutées dans le monde du football. L’ancien défenseur central suit toujours la situation et l’actualité de Manchester United, club dans lequel il a bâti sa légende.

Fervent soutien des Red Devils, l’ex-international anglais n’a cependant pas apprécié le départ de David de Gea, parti cet été après la fin de contrat avec les Mancuniens. Selon lui, les dirigeants du club ont pris une décision qu’ils pourraient regretter à l’avenir. Le natif de Camberwell estime que les Diables Rouges auraient dû prolonger le portier espagnol de 32 ans, qui pourrait encore apporter à l’équipe.

« Je pense qu’il va leur manquer », a déclaré Ferdinand à TNT Sports. « Il est sans doute le meilleur gardien de but du monde et a remporté le Gant d’or l’année dernière. Je ne pense donc pas que le gardien qui a remporté le Gant d’or serait relevé de ses fonctions dans un club de football à une autre époque », indique l’ancien défenseur.

Rio Ferdinand a également commenté l’arrivée d’André Onana en provenance de l’Inter Milan. Débarqué en grande pompe à Old Trafford, le gardien de but camerounais vit cependant des débuts difficiles, avec notamment un lob concédé depuis le milieu de terrain lors de la rencontre amicale face au RC Lens (3-1) la semaine dernière. Une faute d’inattention de l’ancien portier de l’Ajax qui lui a d’ailleurs valu des moqueries sur les réseaux sociaux.

« (…) La façon dont le jeu se déroule aujourd’hui, en voulant que le gardien soit associé aux 10 joueurs de champ et qu’il soit un footballeur, explique pourquoi nous nous trouvons dans cette situation« , a ajouté l’ancien défenseur. Une sortie qui rejoint celle de Garry Neuville qui avait averti le Lion Indomptable des risques qu’il court avec ces prestations devant le très exigeant public anglais.

« En Premier League, en tant que gardien de Manchester United, vous êtes plus surveillé que n’importe quel autre joueur du football anglais. Je lui souhaite le meilleur, car il aura besoin de personnalité et de caractère. Tous les médias, les journalistes, les fans des autres clubs. S’il commet une erreur, vous savez ce qui va se passer à chaque fois« , avait réagi le cinquième joueur le plus capé de l’histoire des Red Devils.

