Manchester United: André Onana justifie son coup de gueule sur Maguire

Pour sa deuxième sortie sous les couleurs de Manchester United, André Onana s’est illustré avec notamment un gros coup de gueule sur son coéquipier Harry Maguire. Un geste d’humeur qu’a tenté de justifier le portier camerounais à la sortie de la rencontre.

Cinq buts encaissés en deux rencontres! Les débuts d’André Onana dans les cages de Manchester United sont tous sauf bon. En tournée aux Etats-Unis, les Reds Devils ont essuyé deux défaites lors de leurs deux dernières sorties. Punis par le Real Madrid (0-2), les Mancuniens ont été surpris par le Borussia Dortmund qui a pris le dessus sur le club anglais au terme d’un match spectaculaire (2-3).

S’il est en partie responsable de ce nouveau revers des siens, le gardien camerounais s’est notamment illustré avec un coup de sang contre son coéquipier Harry Maguire. Au retour des vestiaires, alors que les Diables Rouges étaient menés (1-2), l’ancien portier de l’Inter Milan est sorti de ses cages pour aller sermonner le défenseur, auteur d’une passe mal assurée. Une séquence captée par les caméras du stade et abondamment commentée sur les réseaux sociaux.

En zone mixte après la rencontre, le néo mancunien a justifié son geste d’humeur contre l’ancien capitaine de Manchester United. « Je suis très exigeant avec mes coéquipiers parce qu’ils le sont aussi, ils ont confiance en moi. Ils jouent beaucoup de ballons en retrait vers moi, donc je dois leur donner confiance et je veux qu’il m’en donne aussi. (…) J’essaie de beaucoup leur parler. Je sais que Maguire est un bon joueur, c’est l’un des capitaines de l’équipe, c’est important. Il est bon avec le ballon, donc je serai très exigeant avec lui« , a confié Onana aux médias anglais.

Avant d’enchaîner en faisant des louanges au défenseur britannique, pour souligner qu’il n’a évidemment rien de personnel contre lui: « Il est bon, c’est un gars super, j’ai une bonne relation avec lui. Je lui ai parlé parce que je suis dans la cage, je demande beaucoup à tout le monde. Je commencerai avec moi-même parce qu’on est tous ensemble et les erreurs arrivent. (…) On doit être critiques envers nous-mêmes. On doit être exigeants si on veut gagner des titres. Harry est un gars bien, on ira de l’avant« .

Les Red Devils disputeront leur troisième match de cette pré-saison ce samedi face au club français de RC Lens. L’occasion pour Onana et les siens d’arracher finalement une victoire.

[ 𝑳𝒂 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆 𝒅𝒖 𝑽𝑨𝑹 🖥️ 🤣]



Maguire a un peu goûté c’est quoi avoir André Onana dans les goals 🤣



🎥: eriktenhags11 pic.twitter.com/1mFExmdGpk — La Tanière²³⁷ 🦁 (@lataniere237) July 31, 2023

