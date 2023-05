Manchester United: Alejandro Garnacho réclame le maillot n°7 de Ronaldo

-Publicité-

Récemment lié jusqu’en 2028 avec les Red Devils, Alejandro Garnacho réclame déjà plus de responsabilité à Manchester United. L’ailier hispano-argentin souhaite enfiler le maillot n°7, dernièrement porté par Cristiano Ronaldo.

L’ailier de Manchester United, Alejandro Garnacho, a signé un nouveau contrat avec le club jusqu’en juin 2028. Le joueur de 18 ans a déjà disputé 31 matches avec l’équipe senior, dont 17 en Premier League. Il a fait part de sa satisfaction avec cette prolongation de contrat : « Quand j’ai rejoint ce club incroyable, je rêvais de faire mes débuts, de jouer à Old Trafford, de marquer mon premier but et de remporter des trophées avec ce badge sur ma poitrine. Je me sens très fier et ému d’avoir vécu ces moments déjà, avec ma famille qui m’a soutenu à chaque étape« , a-t-il déclaré.

Mais l’ailier hispano-argentin veut avoir plus de responsabilité dans la tanière des Red Devils. Le natif de Madrid souhaite enfiler le mythique maillot n°7, laissé vacant par Cristiano Ronaldo qui a quitté le club mancunien l’été dernier. Le joueur de 18 ans a fait savoir qu’il était prêt à porter la tunique emblématique en aimant un tweet d’un fan qui disait : « Donnez à Garnacho le maillot 7. »

Garnacho porte actuellement le numéro 49 à Manchester United, mais a déjà joué avec le numéro 7 dans les catégories de jeunes. Bien que l’ailier semble prêt à endosser le maillot emblématique, les Red Devils pourraient penser qu’il est trop tôt pour lui.

