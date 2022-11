Manchester City: un club de D7 veut Erling Haaland en prêt

Ashton United, club de 7e division anglaise, aimerait recruter Erling Haaland sous forme de prêt couvrant toute la période de la Coupe du monde.

Débarqué à Manchester City l’été dernier, Erling Haaland n’a pas mis longtemps à mettre tout le monde d’accord. Le Cyborg a déjà inscrit 23 buts en seulement 17 matches toutes compétitions confondues avec les Cityzens. Des statiques indécentes, qui font de l’attaquant mancunien l’un des joueurs les plus désirés du moment. Et un club a décidé de passer à l’attaque pour l’ancien buteur de Dortmund, et ce n’est pas le Real Madrid.

Privé de Coupe du monde, la Norvège n’ayant pas réussi à se qualifier, Haaland va donc passer les prochaines semaines sans disputer le moindre match de football. Ashton United, un club de 7è division anglaise, s’est alors approché des Cityzens pour demander un prêt de leur buteur durant la période du tournoi, soit 28 jours. Une information confirmée par le manager du club, Michael Clegg.

«Cela ferait sens pour les deux équipes. City ne joue pas et nous voulons les aider en gardant Erling en forme, cela a plus de sens que de jouer au golf pendant six semaines. Nous pensons qu’il nous conviendra parfaitement et qu’il s’intégrera très bien à la dynamique de notre équipe», a déclaré Michael Clegg sur le site officiel du club de 7è division.

Ashton United, qui joue dans la Northern Premier League Premier Division, n’a marqué que 23 buts toute la saison et occupe la 11e place du classement. Nul doute qu’Erling Haaland leur ferait le plus grand bien, mais les chances de voir leur demande aboutir sont quasi nul. Toutefois, qui ne tente rien n’a rien.