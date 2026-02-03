Manchester City: trois entraineurs présélectionnés pour remplacer Pep Guardiola

Manchester City anticipe l’après-Guardiola et aurait dressé une short-list de trois entraîneurs, dont Xabi Alonso, pour assurer la succession du technicien espagnol dès la fin de la saison.

Ancien entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso figurerait parmi les trois profils ciblés par Manchester City en cas de succession de Pep Guardiola. Selon le Telegraph, l’hypothèse d’un départ du technicien catalan à l’issue de la saison prend de l’ampleur en Angleterre, poussant les dirigeants mancuniens à anticiper l’avenir.

Bien que lié contractuellement aux Citizens jusqu’en 2027, Guardiola pourrait décider de tourner la page dès le mois de mai. Dans cette optique, City aurait établi une short-list restreinte de candidats potentiels. Outre Xabi Alonso, Enzo Maresca ferait partie des noms étudiés. L’ancien entraîneur de Chelsea aurait d’ailleurs informé les Blues à deux reprises de discussions en cours avec le club mancunien. Enfin, Cesc Fàbregas compléterait cette liste. Actuel coach de Côme, l’ex-international espagnol réalise une saison remarquée en Serie A, où son équipe occupe la sixième place et reste en course pour une qualification européenne.