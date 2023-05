Manchester City remporte la 9e Premier League de son histoire

-Publicité-

Manchester City est sacré champion d’Angleterre après la défaite d’Arsenal sur la pelouse de Nottingham Forest (1-0), samedi lors de la 37e journée de Premier League. C’est la neuvième fois que les Skyblues soulèvent ce trophée dans leur histoire, le troisième de rang.

Et pour asseoir une nouvelle fois leur domination au pays de sa majesté, les hommes de Pep Guardiola n’ont même pas eu besoin de jouer leur rencontre contre Chelsea de ce dimanche. Les Skyblues ont simplement profité du faux pas d’Arsenal contre Nottingham Forest. Les Gunners ont en effet perdu leur match de la 37e journée de championnat (1-0) et ne pourront plus rattraper les Mancuniens au classement.

Les hommes de Pep Guardiola ont dû s’arracher durant toute la deuxième partie de saison pour décrocher ce nouveau titre. En effet, Arsenal, auteur d’un excellent début de saison, a passé 27 journées au rang de leader du championnat et cinq points d’avance sur les Mancuniens durant plusieurs semaines, avant de craquer dans le sprint final. Pendant ce temps, les Skyblues ont enchaîné 14 matches sans le moindre revers pour valider le titre.

Avec ce premier trophée de la saison, Manchester City pourrait enchaîner un triplé historique. En effet, les Mancuniens peuvent encore remporter la Ligue des champions, dont la finale est prévue le 10 juin prochain face à l’Inter Milan. Mais aussi la FA Cup, face à son éternel rival et voisin Manchester United.

