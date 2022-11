Manchester City: pisté par le Real Madrid, Joao Cancelo scelle son avenir

Lors d’un entretien accordé au site du club, Joao Cancelo a affirmé vouloir rester encore longtemps à Manchester City, mettant fin aux rumeurs le liant au Real Madrid.

C’est l’un de cadres incontestables de Pep Guardiola à Manchester City. Défenseur latéral, pouvant aussi bien évoluer sur le côté gauche que sur le côté droit, Joao Cancelo impressionne tout le monde par ses performances ainsi que sa capacité de frappe spéciale. Sans surprise, il a tapé dans l’œil des autres cadors européens, notamment le Real Madrid. Le club madrilène serait même prêt à passer à l’attaque lors du prochain mercato estival selon les médias espagnols.

Toutefois, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Sky Blues, Cancelo compte rester à City pendant longtemps comme il l’a fait savoir.

« Manchester City a été l’étape la plus importante que j’ai franchie dans ma carrière. Bien sûr, j’ai été dans de grands clubs comme Benfica, Valence, l’Inter, la Juventus. Mais je pense qu’en ce moment, Manchester City est à un autre niveau. J’ai décidé de venir ici, mais bien sûr, les six premiers mois n’ont pas été très bons. J’ai eu besoin d’un temps d’adaptation. Mais maintenant je suis beaucoup plus intégré ici et j’espère rester encore de nombreuses années, car c’est ici que je me sens bien« , a t-il déclaré au média du club anglais

Une piste défensive qui s’envole donc pour le Real Madrid, pour le plus grand bonheur de Pep Guardiola, qui a fait du portugais, l’une des armes principales de Manchester City. Et Joao Cancelo, avec les Sky Blues, a déjà pratiquement tout remporté en club. Mais il veut continuer à aider le club à remporter des trophées parce que « c’est la meilleure façon de les (fans) remercier pour le soutien qu’ils m’ont apporté » explique Cancelo