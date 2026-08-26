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Manchester City officialise l’arrivée d’Ayyoub Bouaddi

Manchester City a officialisé le 26 août 2026 l’arrivée d’Ayyoub Bouaddi en provenance du LOSC, offrant au milieu marocain de 18 ans un premier transfert vers la Premier League.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Manchester City officialise l’arrivée d’Ayyoub Bouaddi
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Le club anglais présente l’opération comme un contrat de cinq ans, courant jusqu’en 2031, encore soumis à l’autorisation internationale avant sa finalisation administrative.

Manchester City indique également que le joueur comptait déjà huit sélections avec le Maroc au moment de son arrivée, un parcours international déjà notable pour un milieu encore âgé de 18 ans.

Les sources officielles de Manchester City et du LOSC situent son bilan à 96 apparitions avec Lille, loin du total de 63 matches avancé dans la copie source initiale.

Le LOSC affirme enfin que Bouaddi quitte son club formateur après cinq saisons passées sous le maillot lillois et 96 rencontres disputées avec l’équipe première.

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