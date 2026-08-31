Manchester City officialise l’arrivée d’Allan Elias en provenance de Palmeiras

Manchester City a officialisé, ce lundi 31 août 2026, la signature de l’ailier brésilien Allan Elias, transféré du Palmeiras SC pour un montant non communiqué par le club mais estimé par plusieurs médias sportifs autour de 40 millions d’euros. Âgé de 22 ans, le joueur, de son nom complet Pablo Allan Andrade Elias, s’est engagé pour cinq saisons, jusqu’en 2031, et vient renforcer un secteur offensif remanié après plusieurs départs estivaux.

Formé au Palmeiras, Allan Elias a disputé 96 rencontres avec l’équipe première du club brésilien, pour 9 buts et 14 passes décisives, selon les statistiques publiées par Manchester City. Essentiellement utilisé comme ailier droit, il peut également évoluer au milieu de terrain, en soutien de l’attaquant ou au poste d’arrière latéral. Il s’est notamment illustré lors de la remontée du Palmeiras face aux Équatoriens de LDU Quito en Copa Libertadores, où il avait délivré une passe décisive et provoqué un penalty décisif.

« Manchester City, avec tout ce que le club a remporté ces quinze dernières années, est l’un des clubs les plus attractifs au monde », a déclaré le joueur après sa signature, promettant de « tout donner pour profiter de cette opportunité ». Le directeur du football des Skyblues, Hugo Viana, a de son côté salué « un joueur vraiment intéressant », appelé selon lui à devenir « un apport important pour l’effectif ».

Cette arrivée s’inscrit dans une profonde reconstruction de l’effectif mancunien cet été. Manchester City a notamment vu partir l’ailier Savinho vers Tottenham, pour un montant avoisinant 75 millions de livres sterling, ainsi que l’attaquant égyptien Omar Marmoush, également transféré chez les Spurs. Le club a par ailleurs finalisé la signature du jeune milieu marocain Ayyoub Bouaddi, en provenance du LOSC Lille.

Une pression immédiate à l’Etihad

Encore jamais appelé en sélection brésilienne, Allan Elias découvre l’Europe avec un transfert dont le montant, s’il se confirme, ferait de lui l’une des recrues les plus coûteuses de l’été mancunien. Sous contrat jusqu’en 2031, il dispose du temps nécessaire pour s’adapter au haut niveau anglais, dans un effectif où la concurrence reste forte sur les postes offensifs.