Manchester City: les adieux de Ilkay Gündogan

Ilkay Gündogan, qui a officiellement rejoint le FC Barcelone ce lundi, a adressé ses adieux à Manchester City et aux supporters.

Après sept années passées au sein de Manchester City, le milieu de terrain Ilkay Gündogan (32 ans, 51 matchs et 11 buts toutes compétitions confondues cette saison) quitte le club à la fin de son contrat pour rejoindre le FC Barcelone. Avant de débuter sa nouvelle aventure en Espagne, l’Allemand a fait ses adieux aux Cityzens. Dans un message adressé via le site The Players’ Tribune, le néo blaugrana assure qu’il gardera des souvenirs inoubliables de son passage chez les Mancuniens.

« Pour moi, cela a été un privilège et un plaisir total d’être à Manchester City lors des sept dernières années. Manchester a été ma maison et j’ai senti que je faisais partie d’une famille très spéciale à City. J’ai eu la chance de vivre tant de moments inoubliables pendant mon séjour ici et le fait d’avoir été capitaine pour cette saison très spéciale a été la plus grande expérience de ma carrière. Tout d’abord, je voudrais remercier Pep (Guardiola). Avoir pu jouer sous lui et apprendre de lui pendant si longtemps est quelque chose que je n’oublierai jamais« , a d’abord déclaré Gundogan, avant de remercier ses coéquipiers et les supporters.

- Publicité-

« Je voudrais également remercier tous mes coéquipiers – passés et présents – qui ont tous joué un rôle si spécial pour rendre mon séjour incroyable. Enfin, je voudrais remercier les incroyables fans de City. Ils m’ont soutenu dès mon arrivée, et je leur dois beaucoup pour leur soutien. Ce club m’a permis de réaliser tous mes rêves et je serai toujours reconnaissant pour cette opportunité. Je porterai City toujours dans mon cœur. Bleu un jour, bleu toujours« , a terminé Gündogan.

Pour sa dernière saison à Manchester City, Gündogan a décroché le triplé, notamment la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions. Il espère désormais avoir autant de succès en Catalogne.

Articles similaires