Manchester City: le PSG lorgne Riyad Mahrez

-Publicité-

Le PSG suit avec attention la situation de Riyad Mahrez, moins utilisé cette saison à Manchester City, alors que le club parisien est a la recherche de plusieurs joueurs offensifs en vue du prochain mercato estival.

C’est un secret de polichinelle que Riyad Mahrez traverse une période difficile cette saison 2022-2023. La venue du talentueux Erling Haaland a redistribué les cartes chez les Sky Blues, et les postes offensifs sont devenus très disputés, compte tenu de la performance remarquable de Bernardo Silva et de Jack Grealish. Le site Foot01 rappelle que, le plus souvent, Riyad Mahrez doit se contenter d’être un joker de luxe, aux yeux de Pep Guardiola, et il est indéniable que l’ancien milieu offensif de Leicester ne se satisfera pas de ce rôle une deuxième année de suite.

Sous contrat avec les Citizens jusqu’en juin 2025, Riyad Mahrez envisage de partir si sa situation personnelle ne s’améliore pas. Une aubaine pour les grands clubs européens dont le PSG, en quête d’un ailier de classe mondiale. Avec un Lionel Messi de plus en plus annoncé au Barça et l’incertitude qui règne autour du cas Neymar et de l’avenir de Kylian Mbappé, il est crucial pour le club parisien de multiplier les pistes en attaque.

- Publicité-

Le Quotidien du Sport révèle que Luis Campos a pris des premiers renseignements sur la situation de Riyad Mahrez. Bien que le joueur soit âgé de 32 ans, le natif de Sarcelles ne sera pas bradé par Manchester City lors du prochain mercato. Même s’il n’est plus un titulaire indiscutable dans l’esprit de Pep Guardiola, il n’en reste pas moins un joueur apprécié et régulièrement décisif dans les grands rendez-vous.

Son prix a donc été fixé à 25 millions d’euros, une somme raisonnable pour un joueur de cette qualité. Il reste désormais à voir si le PSG poursuivra cette piste, et si Riyad Mahrez sera intéressé par la perspective de quitter la Premier League pour poser ses valises à Paris, sa ville d’origine.

Articles similaires