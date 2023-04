Manchester City: Kevin de Bruyne savoure la victoire face à Arsenal

-Publicité-

Passeur et double buteur face aux Gunners, Kevin de Bruyne a réagi à la victoire écrasante de Manchester City face à Arsenal (4-1), mercredi, en Premier League. Et le Belge a évoqué sa complicité avec son coéquipier Erling Haaland, également buteur.

Manchester City a plus que jamais son destin entre ses mains dans la course au titre de champion d’Angleterre. Les Cityzens sont désormais à deux points du leader Arsenal, avec deux matchs de plus à disputer. Ceci, grâce à leur écrasante victoire du mercredi soir face aux Gunners (4-1), à l’occasion de la 33è journée du championnat. Une démonstration de force incarnée par Kevin de Bruyne, auteur d’un match XXL. Le meneur de jeu belge a signé un doublé et délivré une passe décisive à John Stones.

En zone mixte après la rencontre, le milieu de terrain cityzen a réagi à sa prestation XXL. Et le Diable Rouge a évoqué sa complicité avec son coéquipier Erling Haaland. « C’est assez naturel, en fait, quand je pense à moi-même, je pense à ce que mon coéquipier aime bien. C’est différent de jouer avec Erling que de jouer avec Raheem Sterling ou Julian Alvarez. C’est un joueur costaud, fort, qui aime prendre l’espace. J’essaye de jouer comme il aime jouer et de m’adapter à lui », a-t-il confié au micro de Canal+.

Avec désormais deux points de moins que Arsenal, premier au classement, mais avec deux matchs de plus à disputer, Manchester City a plus que jamais son destin entre ses mains, dans la course au titre. Mais KDB ne veut pas s’emballer: « On savait que c’était un grand match aujourd’hui. Le plus important était de bien jouer et de gagner. Je sais que maintenant, tout le monde va dire que City va gagner, mais ce n’est pas si facile. Il nous reste encore sept matchs, on doit aussi jouer contre Madrid avant de défier Chelsea, et il faut qu’on soit prêts pour dimanche. Je sais que c’est un peu cliché, mais c’est la vérité. Le programme est trop dur pour penser à ce qu’il va se passer dans quelques semaines. »

