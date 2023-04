Manchester City: Guardiola compare Haaland à Messi et Ronaldo

En conférence de presse d’après match samedi soir, l’entraîneur de Manchester CIty Pep Guardiola s’est complètement enflammé pour son attaquant Erling Haaland. Le technicien catalan a même comparé son joueur aux deux monstres sacrés du football Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Erling Haaland continue de martyriser les défenses en Premier League. Ce samedi, lors de la victoire de Manchester City sur la pelouse de Southampton (4-1), le prodige Norvégien a inscrit un nouveau doublé pour porter son total à 30 buts en championnat. Deux réalisations, qui permettent également aux Cityzens de rester au contact d’Arsenal, dans la course au titre. Une nouvelle performance remarquable, qui a conquis son entraîneur Pep Guardiola. Ce dernier n’a d’ailleurs pas hésité à comparer son goleador aux légendes vivantes, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

« Si vous regardez le nombre de matches qu’Erling Haaland a joué dans sa carrière professionnelle, et que vous comparez les buts qu’il a marqués dans le même nombre de matches, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont à égalité au plus haut niveau, en termes de buts marqués. Il a marqué autant que Cristiano, mais je pense que Messi est un joueur plus complet. Mais Erling sait que ces deux gars ont dominé pendant deux décennies. Pas seulement une année ou deux.

- Publicité-

Deux décennies de football mondial. Ils ont marqué des buts, gagné des titres et fait absolument tout ce qu’ils pouvaient. Je pense que le football s’est amélioré, principalement grâce à Cristiano et Messi, pour ce qu’ils ont fait pour notre sport. Erling n’a que 22 ans et arrive dans le championnat le plus difficile du monde. Je peux parler parce que j’ai connu d’autres championnats, et faire ce qu’il a fait est tout à fait remarquable« , s’est enflammé Guardiola en conférence de presse d’après match au sujet d’Haaland.

Mais comme l’a rappelé Erling Haaland tout au long de la saison, les Cityzens n’avaient pas besoin de lui par le passé pour gagner le titre en Premier League. Son rôle est surtout d’aider son équipe à décrocher le sacre en Ligue des champions, un premier titre dans la reine des compétitions européennes qui leur échappe depuis des années. Déjà auteur de 10 buts en C1, dont un quintuplé contre Leipzig, le buteur Norvégien accomplit parfaitement sa mission jusqu’ici. Et il sera attendu une nouvelle fois, lors de la double confrontation contre le Bayern, Munich, en quart de finale de la LDC, dont la manche aller est prévue pour ce mardi (19h, GMT) en Angleterre.