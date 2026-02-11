Manchester City – Fulham (J26, Premier League) : chaînes et streaming pour suivre le match

Manchester City reçoit Fulham ce mercredi pour la 26e journée de Premier League, coup d’envoi prévu à 19h30 GMT. Les Citizens, engagés dans la lutte pour le podium, voudront confirmer leur suprématie à domicile face à un Fulham capable de produire des performances inattendues.

La diffusion du match varie selon les zones géographiques : certains téléspectateurs le verront sur des chaînes classiques, d’autres via des services de streaming. Voici les principales options pour suivre la rencontre en direct selon le pays.

Au Royaume-Uni, le rendez-vous est programmé sur TNT Sports 4, avec une disponibilité en streaming via discovery+ et Prime Video UK, et des relais possibles sur Sky Sports. Pour l’Afrique subsaharienne, la rencontre figure à la grille de SuperSport (parmi les canaux Premier League ROA, MaXimo 2 et OTT 3) ainsi que sur Canal+ Sport 4 Afrique.

Chaînes et plateformes par pays

En France, les droits de la Premier League appartiennent au groupe Canal+, de sorte que la rencontre pourra être diffusée sur Canal+ Foot ou d’autres antennes du bouquet selon la programmation du soir.

Aux États-Unis, les abonnés pourront regarder la rencontre via le service Peacock en streaming ou sur USA Network. Au Canada, le match est accessible par l’intermédiaire de fuboTV Canada, diffuseur officiel de la compétition.

Enfin en Australie, la plateforme détentrice des droits du championnat, Optus Sport, proposera la diffusion pour les abonnés locaux.