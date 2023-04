Manchester City: Erling Haaland continue de repousser ses limites

Buteur contre le Bayern Munich, ce mardi soir en quarts de finale de la Ligue des champions, Erling Haaland continue d’améliorer ses statistiques depuis son arrivée à Manchester City.

Ce mardi soir, Manchester City accueillait le Bayern Munich à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des champions. Dans une rencontre totalement dominée et maîtrisée, les Cityzens se sont largement imposés sur le score de 3-0 et prennent une option sur la qualification en demi-finale. Remuant durant toute la partie, Erling Haaland a inscrit le troisième but de son équipe.

Une réalisation qui représente le 11e but du Cyborg cette saison sur la scène continentale, suffisant pour battre son record personnel établi lors de la saison 2020/2021 (10 buts). Une statistique impressionnante pour Erling Haaland, qui a également établi un autre record contre les Bavarois hier soir. En effet, le but de l’ancien buteur du Borussia Dortmund contre le Bayern représente son 45e toutes compétitions confondues cette saison. C’est le premier joueur évoluant en Premier League à atteindre ce total en une seule saison, selon les données d’Opta. Rien ne peut arrêter Erling Haaland.

Le prodige norvégien évidemment conquis son entraîneur Pep Guardiola qui l’a récemment comparé à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. « Si vous regardez le nombre de matches qu’Erling Haaland a joué dans sa carrière professionnelle, et que vous comparez les buts qu’il a marqués dans le même nombre de matches, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont à égalité au plus haut niveau, en termes de buts marqués. Il a marqué autant que Cristiano, mais je pense que Messi est un joueur plus complet. Mais Erling sait que ces deux gars ont dominé pendant deux décennies. Pas seulement une année ou deux« , a-t-il expliqué le weekend dernier en conférence de presse.

Autant dire qu’Erling Haaland, qui met tout le monde d’accord, commence sérieusement à se détacher dans la course au prochain Ballon d’Or