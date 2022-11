Manchester City: ce choix d’Erling Haaland qui relance la rumeur Real Madrid

Selon les informations de AS, Erling Haaland a commencé à apprendre l’espagnol depuis son arrivée à Manchester City, ce qui suffit pour relancer les rumeurs d’un futur transfert du Cyborg au Real Madrid.

Erling Haaland est sans doute l’une des grosses stars du football actuellement. Courtisé par les plus grands clubs d’Europe, le prodige norvégien a rejoint le club anglais de Manchester City cet été. Mais dès son arrivée chez les Mancuniens, l’ancien buteur du Borussia Dortmund s’est mis à apprendre l’espagnol selon AS. Si dans l’entourage des Sky Blues, on assure que l’ancien joueur de Salzbourg s’est mis en tête de parler la langue de Cervantes pour mieux communiquer avec Pep Guardiola et son staff, l’Espagne y voit un autre signe.

MATCH à SUIVRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL Wolfsburg - : - Borussia Dortmund Serie A 2022-2023 Journée 14 Napoli - : - Empoli Serie A 2022-2023 Journée 14 Spezia - : - Udinese La Liga 2022-2023 Journée 14 Elche - : - GIR La Liga 2022-2023 Journée 14 Athletic Club - : - VAL Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfB Stuttgart - : - Hertha Berlin Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL BOCHUM - : - Borussia Monchengladbach Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Bayern Munich - : - WER La Liga 2022-2023 Journée 14 Osasuna - : - Barcelona Serie A 2022-2023 Journée 14 CRE - : - AC Milan Serie A 2022-2023 Journée 14 Sassuolo - : - AS Roma Serie A 2022-2023 Journée 14 LEC - : - Atalanta Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 FC Koln - : - Bayer Leverkusen La Liga 2022-2023 Journée 14 ALM - : - Getafe La Liga 2022-2023 Journée 14 Sevilla - : - Real Sociedad La Liga 2022-2023 Journée 14 Espanyol - : - Villarreal Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 RB Leipzig - : - SC Freiburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Union Berlin - : - FC Augsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Eintracht Frankfurt - : - 1899 Hoffenheim Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 SCH - : - FSV Mainz 05 < >

En effet, pour les médias ibériques, il n’y a pas de doute, le Cyborg se prépare pour un futur transfert au Real Madrid. Erling Haaland est lié depuis longtemps aux Merengues, et récemment plusieurs rumeurs ont fait état de l’existence d’une clause “ Real Madrid » dans le contrat du norvégien, où le joueur aurait la possibilité de rejoindre le champion d’Europe en titre en 2024 à des conditions avantageuses.

Cette saison, le Cyborg a déjà inscrit 23 buts en 17 matchs toutes compétitions confondues avec Manchester City. Une adaptation éclaire qui va certainement pousser les Sky Blues à conserver leur joueur pendant encore longtemps. D’autant plus que le contrat actuel d’Erling Haaland avec le champion d’Angleterre en titre prend fin en 2027. On tient là un autre feuilleton à la Kylian Mbappé qui va agiter la presse outre-manche pendant les prochaines années.