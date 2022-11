Manchester City: bonne nouvelle pour Erling Haaland

En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola a assuré qu’Erling Haaland allait mieux, lui qui a raté les deux derniers matchs de son équipe pour blessure et maladie.

Absent depuis une semaine, victime d’une lésion ligamentaire, avant d’être malade et forfait pour le dernier match de Manchester City en Ligue de champions contre Séville (victoire 3-1), Erling Halland voit le bout du tunnel. En conférence de presse d’avant match ce vendredi, l’entraîneur citizens Pep Guardiola a déclaré au sujet de son joueur: « Il va beaucoup mieux ».

Toutefois, le technicien espagnol ne sait pas encore s’il pourra compter sur sa machine norvégienne ce samedi pour la réception de Fulham, un match comptant pour la quinzième journée de Premier League. « Nous allons décider aujourd’hui s’il jouera ou non samedi […] c’est une bonne première étape, mais nous avons un autre entraînement cet après-midi (vendredi) et nous verrons », a expliqué l’ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich.

Dans tous les cas, Erling Haaland est tout proche d’un retour et c’est une excellente nouvelle pour l’ancien attaquant du Borussia Dortmund, assoiffé de buts. Cette saison, alors qu’il découvre le champion anglais, le Cyborg a déjà inscrit 17 réalisations en seulement 11 matchs de Premier League, dominant sans partage le classement des meilleurs buteurs de la Ligue.