Manchester City-Arsenal: un match « pas décisif » selon Pep Guardiola

Alors que Manchester City reçoit Arsenal ce mercredi en Premier League, Pep Guardiola estime que la rencontre n’est pas décisive, au moins pour les Skyblues, dans la course au titre.

C’est sans doute le choc de la 33è journée de Premier League. Manchester City affronte Arsenal ce mercredi, à l’Etihad Stadium. Deuxièmes au classement, avec deux matchs en plus, les Cityzens relanceraient totalement la course au titre en cas de victoire. « Maintenant, on sait exactement pour quoi on joue. On a mis plusieurs mois pour arriver à cette phase du championnat et avoir nos chances en main », a déclaré Pep Guardiola en conférence de presse, mardi.

En tête du championnat, Arsenal compte 5 points de plus que Manchester City. Une victoire des Gunners à l’Etihad, ce qui n’est plus arrivé depuis 2015, avant l’arrivée de Pep Guardiola sur le banc de City, leur donnerait huit points d’avance.

« C’est un match très, très important parce qu’on peut prendre des points et que notre plus grand rival pourrait ne pas en prendre », a-t-il admis, mais ce n’est « pas décisif parce qu’il reste beaucoup de matches compliqués à jouer« , a précisé Guardiola.

Après ce match, il reste 5 rencontres de championnat aux Londoniens et 7 pour City qui est aussi toujours en lice en demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid et pour la finale de la Coupe d’Angleterre, début juin, contre Manchester United.

Arsenal reste sur trois matches nuls décevants qui ont fait fondre son avance, alors que Manchester est invaincu lors de ses neuf dernières rencontres de Premier League, dont huit ont été gagnées.

